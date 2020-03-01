全台消防車 2周內配置安全帶

高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌出勤因車禍殉職，消防車後座欠缺安全帶問題引起重視；內政部長徐國勇昨天參加馮的公祭，要求兩周內解決，消防署已通令在全台消防車裝安全帶，若無法裝設，不得乘坐人員。

馮永昌二月十三日搭消防車出勤救災，行經高雄市鳳山區鳳頂、過埤路口，與一輛搶黃燈的拖板車相撞翻覆，他被甩出車外遭消防車壓住，送醫不治。車上的分隊長曾柏雄及隊員賴統生、郭峻嘉、芶玉錦，分受輕重傷，曾、賴仍住院治療，芶、郭已出院，請假休養。

馮與因公死亡的高雄市新興警分局警備隊員林家裕，昨天同在高雄市立殯儀館公祭，林是一月卅日高雄燈會期間，負責周邊道路巡守勤務，遇連日低溫，執勤時腦幹出血，送醫延至二月十九日不治。

內政部長徐國勇、高雄市長韓國瑜昨參加公祭，警、消人員列隊敬禮送行，高喊「任務結束」，場面悲淒。

高雄市鳳祥消防分隊馮永昌乘消防車出勤，途中車禍殉職，昨天消防隊員列隊敬禮，為他送行。 記者林保光／攝影

徐國勇弔唁後說，要求消防署兩周內完成全國消防車安全帶設置，若因車輛設備問題，暫時不能設安全帶，要多出一輛車載消防員，後座不能坐人。

消防署統計，全國各型消防車有二三一二輛，目前後艙無安全帶有三○一輛，占百分之十三。消防署長陳文龍說，二○一七年後，新添購的消防車均裝設安全帶，消防車的使用年限為十五年或行駛公里數逾廿五萬公里得辦理報廢，通令各縣市消防局依規定裝設安全帶，若無法裝設，後座不得乘坐人員，同行出勤人員則改搭協勤車前往，避免再發生憾事。

高雄市消防局已通令，消防水箱車的車頭座艙，可載司機及右前座一人，後方座艙嚴禁坐人，消防員出勤須由警備車載送至救災現場，確保出勤途中安全。

新北市消防局說，新北市各消防隊有後艙座位的消防車為一三七輛，尚有四十輛沒有安全帶，已通知協力廠商，預計本月十五日前完成安裝。