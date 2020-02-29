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影／不服取締徒手攻擊員警 3男遭警方逮捕送辦
台南市警察局第五分局和緯派出所昨晚接獲民眾報案，北區文賢三街有轎車紅線違規停車，巡佐葉進坤、警員謝承翰趕往現場查處，隨即鳴警笛通知，陳姓車主表示同意移車，謝上前要求查看證件遭拒，陳及友人等3人趁機徒手推擠攻擊謝倒地，葉當場阻止喝斥控制，通報勤務中心支持警力到場，合力將陳等3人逮捕，並依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。
警方指出，員警到達現場後，查看違停狀況並鳴警笛通知，該違停24歲陳姓車主隨即到車旁表示將立即移置車輛，員警上前要求查看證件及查詢是否為車主時，陳卻不願配合出示證件並與員警發生言語衝突。
部分友人雖在旁勸阻，但陳姓車主以及24歲陳姓友人、20歲歐姓友人則趁機徒手推擠攻擊謝，隨即遭謝拿出辣椒水示警，葉當場阻止喝斥控制，並通報後續支援警力到場，合力協助逮捕壓制陳姓車主及2名友人，全案並依妨害公務及傷害罪嫌依法移送台南地檢署偵辦。
第五分局嚴正宣示捍衛執法尊嚴決心，絕不容許惡意挑戰公權力行為，強調依法行政，打擊不法，以維護轄區治安。
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