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海洋悲歌又一椿！保育類江豚餓死魂斷雲林箔子寮
海巡署中部分署第四岸巡隊雲林縣箔子寮安檢所，今天下午在11號風車北方200公尺處沙灘發現一隻死亡多時的鯨豚，立即通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文等人到場協助處理，初判這隻死亡海豚可能是有「微笑天使」之稱的江豚，這也是今年雲林地區第3起鯨豚死亡案件。
第四岸巡隊副隊長陳甘栗指出，箔子寮安檢所在執行岸際巡查時，在11號風車前方沙灘發現一隻不明死亡生物，前往查看後是一隻死亡多時的鯨豚，體長約1.6公尺，由於目前正值防疫，處理的官兵馬上穿上隔離衣並通報國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文教授到場協助處理。
王教授表示，這隻死亡鯨豚為保育類江豚，現場實施解剖死亡原因，應為長期未進食導致死亡，後續屍體就地實施掩埋。
江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成體可生長120至190公分；體重約30到45公斤，全球僅剩約1000隻，在台灣屬於保育類動物已非常少見。
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