另類疫情！雲林蒜頭將開始採收 警方如臨大敵防竊

國內本產蒜頭生產最大宗的雲林縣，3月起將進入採收期，今年因黃葉病減產約3成，加上新冠肺炎肆虐，被視為可提高免疫力的蒜頭，因搶手價格水漲船高，也使警方如臨大敵，在各蒜頭主產地，廣增巡邏箱並積極部署巡邏護蒜，成為另類的防疫。

雲林是國內蒜頭主產地，尤其莿桐鄉和水林鄉種植面積更大，莿桐農民鄭世傑等人表示，3月中旬起到清明左右，是雲林蒜頭的採收期，今年氣候影響，黃葉病嚴重，減產約3成，加上疫情嚴峻，被視為可提高免疫力的蒜頭更搶手，使得本產蒜尚未上市就掀起吃蒜潮，價格預期將比往年好。

水林鄉陳姓蒜農指出，目前雲林蒜頭尚未開採，但以其他地區早採的產地價，每台斤約40到60元，比去年好很多，目前市面多數為進口蒜，但因疫情帶來蒜風，價格也都在每台斤100元到140元之間，依品質優劣不同價格，不論產地或進口價格都很好，疫情若沒紓緩，蒜頭將會賣得更好，所以農民更怕會被小偷先採收。

莿桐鄉饒平派出所長劉信岳說，莿桐是蒜頭主產地，得知蒜價因疫情水船高，農民每天都憂心即將可採收的蒜被竊，因而規劃護蒜專案，在各農區增設巡邏箱，並密集排定巡邏勤務等，再暗再偏僻的農田也會幫農民巡邏。