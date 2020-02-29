影／消防水箱車後座艙不能坐人 必要時加派1輛車載消防員

內政部長徐國勇今天弔唁高雄市殉職消防小隊長馮永昌後，除了表示要在2周內解決全國消防車的安全帶配置問題，也提出，如果有些消防車不能配置安全帶，也要求消防車後方的水箱車不能坐人，必要時，另派1輛車載消防員。

高雄市消防局表示，自從2月13日鳳祥消防分隊出勤救災途中發生車禍，造成1死4傷以後，高雄市消防局便聯繫廠商，將要加裝的安全帶送檢，不過，消防署發現，其他縣市也有類似水箱車人員座艙沒安全帶的狀況，因此，消防署已全面清查全國消防車，了解符合消防車座艙安全帶款式，要統一配置安全帶。

徐國勇今天參加已追晉分隊長的殉職消防小隊長馮永昌告別式，除了表示已要求消防署2個禮拜，完成消防車安全帶的設置，如果因設備問題，暫時不能設置安全帶，也要求多出1輛車，消防水箱車不能坐人。