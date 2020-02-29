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影／消防水箱車後座艙不能坐人 必要時加派1輛車載消防員

聯合報 / 記者林保光/即時報導
內政部長徐國勇今弔唁殉職消防員後，下令消防水箱車不能坐人，必要時另派1輛車載人。記者林保光／攝影
內政部長徐國勇今弔唁殉職消防員後，下令消防水箱車不能坐人，必要時另派1輛車載人。記者林保光／攝影

內政部長徐國勇今天弔唁高雄市殉職消防小隊長馮永昌後，除了表示要在2周內解決全國消防車的安全帶配置問題，也提出，如果有些消防車不能配置安全帶，也要求消防車後方的水箱車不能坐人，必要時，另派1輛車載消防員

高雄市消防局表示，自從2月13日鳳祥消防分隊出勤救災途中發生車禍，造成1死4傷以後，高雄市消防局便聯繫廠商，將要加裝的安全帶送檢，不過，消防署發現，其他縣市也有類似水箱車人員座艙沒安全帶的狀況，因此，消防署已全面清查全國消防車，了解符合消防車座艙安全帶款式，要統一配置安全帶。

徐國勇今天參加已追晉分隊長的殉職消防小隊長馮永昌告別式，除了表示已要求消防署2個禮拜，完成消防車安全帶的設置，如果因設備問題，暫時不能設置安全帶，也要求多出1輛車，消防水箱車不能坐人。

高雄市消防局呼應徐國勇的要求，已通令所有單位，消防水箱車只有車頭座艙，可乘坐司機和右前座1人，後方水箱車座艙禁止坐人，人員出勤，須另出警備車，載消防員到救災現場，確保出勤途中安全。

雖然有些消防水箱車坐艙已配置安全帶等設施，不過高雄市消防局已暫令水箱車坐艙不能坐人。記者林保光／攝影
雖然有些消防水箱車坐艙已配置安全帶等設施，不過高雄市消防局已暫令水箱車坐艙不能坐人。記者林保光／攝影
出車禍的高雄市鳳祥消防分隊水箱車。圖／聯合報資料照片，記者林保光／攝影
出車禍的高雄市鳳祥消防分隊水箱車。圖／聯合報資料照片，記者林保光／攝影

高雄市 徐國勇 消防員

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