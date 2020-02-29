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假日常飆車路線 228警方加強取締一天50多件
台3線與台20、台84線等快速公路假日車多又常見飆車 ，228連假警方加強取締，昨天首日移送50件違規裁罰，呼籲民眾千萬不要超速，尤其上述路線有許多彎道非常容易肇事。
台3、台20、台84線等快速公路紅綠燈號誌較少，沿線景點假日遊客多，常有汽機車飆車危害交通；228連假台南警方加強以員警機動測速取締，昨天首日判讀所有疑似超速照片，共有50件判定超速， 將移送監理單位裁罰。
台南市玉井警分局表示，228連假路況玉井分局採交管及測速照相等措施因應，以維護轄區民眾及遊客人車安全與交通順暢。針對轄內相關重要聯外道路台3線、台20線、台84線等快速道路編排勤務加強交通疏導，請前來遊玩民眾配合相關交管措施。
另連接起自台南玉井，經過高雄穿越玉山國家公園，抵達台東關山的南橫公路(台20線)於今年1月重新開通，吸引大批遊客行經玉井與南化轄區。
玉井分局表示為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。
玉井分局也與協勤民力同步組成LINE群組，遇有交通壅塞即時傳遞訊息，並隨時現場連線廣播電台播報，以分散車流減緩壅塞。利用路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時，立即指揮線上人員前往處理。
玉井分局長楊青垂表示，基於維護交通安全與路況順暢，必將全力做好轄內各重要路段安全維護與交通疏導，呼籲民眾遵守行車秩序，行經村莊附近應放慢車速，注意有無老弱婦孺穿越馬路，共同維護良好的用路環境。
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