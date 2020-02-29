樹林自小客車衝進水溝 1大2小一度受困救出送醫

新北市一名許姓女子（25歲），於今日上午10 時許，駕駛銀色轎車載著1歲的兒子與3歲的女兒，從鶯歌開往柑園，行經柑園街2段時，疑似是為了閃避機車，汽車直接衝進路旁的水溝，導致整輛車左側翻覆造成車內3人受困，路過民眾見狀趕緊報警，警消獲報到場，先將3人救出，並送往醫院救治。

據了解，許女駕駛銀色轎車型從鶯歌開往柑園，行經柑園街2段時，突然有一輛機車出現，許女疑似是為了閃避機車，導致汽車失控直接衝進路旁的水溝，所幸當時車內3人意識清楚，路過民眾見狀嚇得趕緊報警。