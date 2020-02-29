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為了女人爭風吃醋 男子持刀砍護花使者

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
黃男遭逮後，被依殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
黃男遭逮後，被依殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區今天凌晨1時許，黃姓男子約邱姓女子聊天散心，但另外2名邱女的男性友人，認為時間不早邱女應該早點回家，便打斷黃男與邱女的約會，沒想到黃男心生憤怒，叫來3名朋友尾隨2名護花使者持刀砍殺隨後逃逸，不到2小時警方就將犯案的4人逮捕歸案，依殺人未遂、傷害罪、聚眾鬥毆罪移送法辦。

黃姓男子（26歲）不滿邱姓女子（26歲）的友人岳男（26歲）及王男（30歲）打斷約會，還當護花使者送邱女回家，便一路尾隨在後跟到邱女在中平路的住處，還找來另外3名友人吳男（28歲）、蔡男（24歲）、謝男（25歲），在車上埋伏伺機而動。

王男及岳男將邱女平安送上樓後，正打算開車離開，突然黃男4人便持刀從車內衝下，往王男及岳男一陣亂砍，被聽聞求救聲的居民目擊勸阻、報警，王男及岳男才沒被砍死在亂刀之下，被緊急送往醫院急救，而逞凶的4人則是立即駕車逃離現場。

警方接獲報案後，調閱路口監視器掌握犯案車輛，凌晨3時許，在中港一街發現4人正準備買檳榔，警方隨即一擁而上將人逮捕，同時起出4人犯案用的西瓜刀，全案訊後依殺人未遂、傷害罪、聚眾鬥毆罪嫌將黃男等人移送法辦。

黃男4人持西瓜刀砍護花使者，還將刀械藏匿在快速道路高架橋下方草叢。記者巫鴻瑋／翻攝
黃男4人持西瓜刀砍護花使者，還將刀械藏匿在快速道路高架橋下方草叢。記者巫鴻瑋／翻攝

傷害罪 殺人

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