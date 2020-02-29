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獨居老婦陳屍沙灘 疑病痛又沒錢投海死亡
高雄市林園區港埔漁港附近港嘴沙灘，昨天下午發現女屍，經查是獨居多年的吳姓老婦。檢警今天相驗，因老婦無明顯外傷，且生前落水，無他殺嫌疑，疑外病厭世，才投海尋短。
海巡署南部分署第五岸巡隊安港嘴檢所在昨天下午4點20分左右，接獲民眾報案，在林園港嘴沙灘發現浮屍，海巡及林園警分局港埔派出所員警趕往處理，婦人已被海浪沖上沙灘。警方向鄰近地區里長詢問身分，才知道死者是70歲的吳姓婦人。
警方調查老婦身分，發覺她與丈夫已分居多年，獨居林園地區。她丈夫接獲警方通知，說已經多日沒與妻子聯絡，最後一次看見妻子，已經是2月20日的事，當時，妻子曾說身體病痛一直沒改善，又沒錢繳房租，想一死了之。
今天上午檢警在高雄市立殯儀館相驗老婦死因，初步了解是生前落水，無明顯外傷，疑似投海尋短。
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