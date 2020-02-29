宜蘭漁船絞網差點擱淺 蘇澳海巡漏夜救脫困

宜蘭縣頭城鎮一艘漁船昨晚9點許，在龜山島海域作業時因絞網失去動力，船上3人求援，海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊馳援。

蘇澳海巡隊調派線上巡防艇PP-10055艇趕往發現，漁船位在龜山島北方距岸0.284浬處，船上3人均安，但漁船若未及時處理，恐會觸擱淺。

巡防艇提供工具給船員，先排除絞網，但排除後，漁船仍無法恢復動力航行，為避免意外，巡防艇在船長請求下，將漁船拖離至安全水域。

經連繫，昨晚10點45分許，友船趕到協助，拖帶漁船返回梗枋漁港檢修，巡防艇持續在旁戒護，深夜11點20分安全返回梗枋漁港。

蘇澳海巡隊呼籲，民眾出海作業，要確實檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時注意氣象資訊，以確保自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援。

同時，因應新冠病毒，呼籲本國籍漁船切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為，以避免發生防疫破口。