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老婦陳屍沙灘 警：落海致死排除他殺

中央社 / 高雄29日電

70歲沈姓老婦人昨天被人發現陳屍高市林園區一處沙灘，無明顯外傷，現場留有機車及鞋子等遺物。警方今天指，沈婦經檢警相驗是生前落海致死，初步排除他殺，將進一步追查死因。

海巡署南部分署第五岸巡隊港嘴安檢所昨天下午接獲民眾報案指出，港嘴沙灘發現一具女屍，即派員管制現場並通報高雄市政府警察局林園分局港埔派出所到場協助調查。警方隨後在附近找到死者的機車及鞋子，並查出死者是沈姓老婦，家住現場5公里外。

檢警相驗發現，沈婦無明顯外傷，初步排除他殺，死因是生前落海，死亡時間距被人發現陳屍沙灘時間不遠。

警方表示，沈婦跟先生未同住，兩人20日碰面後未再見面，不清楚老婦現況；老婦有痼疾是否因此尋短，還要進一步調查。

沙灘 海巡署 警察

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