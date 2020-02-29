影／狂追腳踏車竊賊 警2樓跳下摔斷手忍痛抓人

陳姓男子在路旁偷竊腳踏車，兩名警員獲報趕到，他看見警察後衝進一間宮廟，從2樓跳下逃跑，一名警員追逐跳下導致手肘骨裂，強忍疼痛追賊，另名警員騎機車包抄逮人，警匪追逐逾1公里。

21日上午約7點半，陳姓男子（45歲）在台北市虎林街徒手抬一輛上鎖的腳踏車，民眾目擊報案，警員潘冠霖、鍾澤瑋到場，根據民眾陳述犯嫌特徵，在附近一間宮廟前發現陳。

陳看見警察拔腿就跑，衝入宮廟登上2樓，翻過圍牆至1樓的鐵皮屋頂，從離地約3公尺高度跳下逃跑，潘追逐跳下，落地時失去重心，伸手支撐受傷，掙扎起身持續追逐，鍾騎機車在八德路制伏陳。

潘被送醫治療無大礙，警方將陳帶回台北市信義警分局五分埔派出所調查，查出是慣竊，依竊盜罪嫌移送法辦，在宮廟前尋獲腳踏車，發還被害人。