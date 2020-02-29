豔陽下七旬翁愛車找嘸 這張罰單竟成破案關鍵

台中市七旬戴姓老翁到醫院探視老丈人，忘記機車停放處，豔陽下尋車1小時險虛脫報警。戴翁對於機車車牌號碼、型號一問三不知，警方先將老翁送返回家，所幸眼尖員警發現一張戴翁機車遭檢舉罰單，依罰單資料得知機車號碼，重返醫院外順利尋獲機車。

台中市七旬的戴姓老翁日前騎機車到醫院探視老丈人，中午欲返家用餐，卻在醫院外苦尋不著代步的機車，就這樣在艷陽下繞院外1個多小時，最後戴翁體力用盡、報警請警方幫忙。

台中市警局第四分局黎明所巡佐王峯良、警員葉耀澤到場，見老翁面容疲倦，請他坐上警車休息，但詢問相關機車車牌號碼等細節，老翁一問三不知。

員警決定先送老翁返家，並尋找車籍相關資料，翻箱倒櫃下果真找到一張民眾檢舉交通違規的罰單，從上頭得知車籍資料，警方再趕回醫院附近仔細找尋，終於順利尋回愛車，戴翁情緒激動和員警握手，表達感謝。