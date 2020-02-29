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228連續假期不打烊 海山警戴口罩打擊犯罪拚治安

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供
新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供

新北市海山警分局為防制街頭暴力，淨化社會治安，展現打擊犯罪拚治安決心，2月27日及28日連續兩晚執行擴大臨檢勤務，針對轄內KTV、旅館、網咖等易聚集特定場所，配合周邊聯外道路實施路檢，落實可疑人車盤查，宣示打擊犯罪無假期，展現優勢警力，減少犯罪發生，淨化轄區治安，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。

海山警方指出，228連續假期期間共動員警力數逾150人次，在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所展現警方執法力道與強度，查獲毒品案7件7人、竊盜案2件2人、通緝犯4件4人、酒後駕車3人、無照駕駛18人及通報噪音車輛46台，執行成效豐碩，對轄區治安穩定有相當大的助益。

海山分局長林温柔表示，這兩天以優勢警力在易聚集場所實施臨檢，要求業者負起自主管理責任，共同約制不法；也針對轄區重要路段規畫路檢勤務，除了可以增加見警率，也展現警察的公權力與維護治安的決心，遏止不法行為發生，確保民眾有安全無虞的生活環境。

新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供
新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供
新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供
新北市海山警分局為防制街頭暴力，228連續假期期間在KTV及街頭路檢等各種臨檢場所實施臨檢，為求防疫，執勤全程所有員警都戴上口罩，讓員警和民眾都安全。圖／警方提供

臨檢 KTV

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