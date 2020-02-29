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高雄警消殉職 內政部長要求2周解決消防車安全帶問題
高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌、新興警分局警備隊員林家裕，先後因公去世，今天在高雄市立殯儀館舉行公祭。內政部長徐國勇表示，將要求消防署在2周內完成消防車配置安全帶問題。
鳳祥消防分隊小隊長馮永昌2月13日晚間隨消防車出勤救災，不料，消防車經過高雄市鳳山區鳳頂路與過埤路口，遇張姓男子駕駛拖板車搶黃燈而發生車禍，消防車瞬間翻覆，他在撞擊時甩出車外，遭消防車壓中，送醫後不治，因公殉職。同車分隊長曾柏雄、隊員賴統生、郭峻嘉及開消防車的芶玉錦分別輕重傷，曾、賴2人仍在醫院治療，賴統生如今仍與死神搏鬥，深度昏迷，芶、郭2人已出院，請假休養。
新興警分局警備隊員林家裕在1月30日高雄燈會期間，負責燈會周邊道路巡守勤務，正逢連日低溫，在高雄市新興區中正路與自立路口執勤，忽然精神不濟，連站都站不穩，同事找救護車送他就醫，因腦幹出血，深度昏迷，經觀察多日，病情未轉好，直到2月18日家屬決定拔管，19日因公去世。
馮永昌、林家裕分別因殉職及因公死亡，不少警、消到場追思。內政部長徐國勇、高雄市長韓國瑜、消防署署長陳文龍，義消總會長、立法院前院長王金平參加馮永昌追思會，頒授褒揚令、楷模獎章、消防獎章及消防分隊長追晉令。褒揚令上載明馮永昌「因公殉職」，由馮永昌遺孀及兒子代表接受，同時舉行消防旗及國旗覆棺儀式。
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