藝人白白多才多藝 獲續聘基隆警局預防犯罪宣導大使

多才多藝的藝人「白白」白馨儒，在基隆市警察局治安會報中，由副市長林永發發聘書，續聘擔任警察局「預防犯罪宣導大使」。白白說，她很榮幸，以後會繼續把反毒、反霸凌、反詐欺的宣導工作做好。

市警局說，白馨儒是基隆人，多才多藝、熱心公益，去年擔任警察局預防犯罪宣導大使，多次前往高中職及大學院校，從事各項預防犯罪宣導活動，獲得各校好評，今年續任警察局預防犯罪宣導大使，副市長林永發、警察局長詹永茂親自頒發聘書。

白白是基隆市警察局反毒宣導大使，在警方各種宣導活動常可看到她身影，年節、春安、重要活動等，常可見到她主持、宣導或慰問員警，並會自掏腰包送上炸雞鼓勵員警的辛勞，她長相甜美又親切，很受警界歡迎。

白白熱心地方公益，也關懷弱勢，市議員林旻勳說，白白人美心心也美，曾送二手衣服給暖暖區碇內社區發展協會關懷據點及幸福食物銀行，關懷需要幫助的民眾。

白白擔任反毒宣導大使期間，在警方各種宣導活動常可看到她身影，非常熱衷公益活動，年節、春安時也常慰問員警，並會自掏腰包送上炸雞鼓勵員警的辛勞。她不只是警察反毒大使，也到基隆軍中營區宣導，很受到阿兵哥歡迎。