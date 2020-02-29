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藝人白白多才多藝 獲續聘基隆警局預防犯罪宣導大使
多才多藝的藝人「白白」白馨儒，在基隆市警察局治安會報中，由副市長林永發發聘書，續聘擔任警察局「預防犯罪宣導大使」。白白說，她很榮幸，以後會繼續把反毒、反霸凌、反詐欺的宣導工作做好。
市警局說，白馨儒是基隆人，多才多藝、熱心公益，去年擔任警察局預防犯罪宣導大使，多次前往高中職及大學院校，從事各項預防犯罪宣導活動，獲得各校好評，今年續任警察局預防犯罪宣導大使，副市長林永發、警察局長詹永茂親自頒發聘書。
白白是基隆市警察局反毒宣導大使，在警方各種宣導活動常可看到她身影，年節、春安、重要活動等，常可見到她主持、宣導或慰問員警，並會自掏腰包送上炸雞鼓勵員警的辛勞，她長相甜美又親切，很受警界歡迎。
白白熱心地方公益，也關懷弱勢，市議員林旻勳說，白白人美心心也美，曾送二手衣服給暖暖區碇內社區發展協會關懷據點及幸福食物銀行，關懷需要幫助的民眾。
白白擔任反毒宣導大使期間，在警方各種宣導活動常可看到她身影，非常熱衷公益活動，年節、春安時也常慰問員警，並會自掏腰包送上炸雞鼓勵員警的辛勞。她不只是警察反毒大使，也到基隆軍中營區宣導，很受到阿兵哥歡迎。
白白說，很開心續聘基隆市警察局預防犯罪宣導大使，未來的日子裡，她將繼續把宣導這塊做好，反毒、反霸凌、反詐欺等，希望幫忙警察宣導分擔壓力，也幫忙對基層員警們加油打氣。她說出心理話，身為基隆人，能盡自己能力範圍內，回饋家鄉、社會，是一件很幸福的事情。
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