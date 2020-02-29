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連人帶車翻落溪谷 男子拋出車外慘死
新北市林口區今天凌晨發現1輛翻落寶斗厝坑溪谷的銀色廂型車，車體扭曲變形，車上的陳姓駕駛則疑似在車輛衝下溪谷翻滾的過程中，被拋出車外重摔在不遠處，被救援人員發現時已經沒了氣息，警方將採證進一步釐清事故發生原因。
據了解，陳姓男子（63歲）昨日獨自前往林口山區的友人家拜訪，但從友人家離開後卻遲遲未歸，陳男家屬打電話詢問，才知道陳男早應該駕車返回，突如其來失蹤讓大家擔心出了意外，分頭沿路尋找。
今天凌晨1時許，陳男的銀色廂型車被發現翻落到寶斗厝106縣道旁的溪谷，急忙打電話報警求援，警消到場後立刻下溪谷救援，但卻發現銀色廂型車嚴重變形，廂型車在翻落過程中不斷擠壓，車身高度僅剩原先的一半，而且車內沒有發現陳男蹤跡。
隨後眾人在不遠處發現陳男倒在地上，已經沒了氣息，研判是在翻落時，拋出車外傷重身亡；警方事後則現場採證，並將釐清是否是駕駛有酒駕，或車輛機械故障導致意外發生。
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