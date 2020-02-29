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影／台南消防救援大挑戰 找來Youtuber健人蓋伊來助陣

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市消防局邀請健身肌肉猛男youtuber「健人蓋伊」與4位消防猛男，在新化訓練中心體驗消防救援的辛苦過程。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局邀請健身肌肉猛男youtuber「健人蓋伊」與4位消防猛男，在新化訓練中心體驗消防救援的辛苦過程。記者邵心杰／翻攝

「這是一場乳酸堆積與汗水淋漓的交流」台南市府消防局邀請健身肌肉猛男youtuber「健人蓋伊」與4位消防猛男，在新化訓練中心體驗消防救援的辛苦過程，健人蓋伊全副武裝穿著全套消防衣及空氣呼吸器挑戰登梯、水平橫渡救助等，精疲力盡高呼「快缺氧了」。

健身猛男健人蓋伊曾經體驗過瓦斯搬運工、水泥搬運工等重度體能作業，台南市消防局的消防猛男因而興起邀請健身猛男前來體驗消防救援訓練。烈日當頭下，健人蓋伊及猛男打火兄弟全副武裝外，還要負重攜帶水帶、瞄子等救災裝備登梯，模擬救災重度工作，並依靠繩索徒手上登及水平橫渡救助，結合體能與技能的挑戰，逐一闖關。

健人蓋伊體驗過程中，發現消防救災是需要強健的體能與熟練的技術，並且要熟悉各項裝備的操作，平時即要落實各項訓練，才能達成任務。反觀打火兄弟執勤救災的過程也常累積身體上的職業傷害，透過這次的體驗交流，健人蓋伊也與消防猛男交換訓練心得，未來在體能訓練上有所精進，減少運動傷害，提升體能表現。

消防局局長李明峯表示，這次透過與youtuber「健人蓋伊」的交流，希望能讓一般民眾體驗消防救災的辛勞，進而認同消防人員，也希望透過蓋伊專業的健身指導，提升同仁的體能訓練，以達正向的交流互動。同時，也透過健身猛男的網路影片，能讓更多人體會到消防救災的辛勞，進而尊重消防人員，珍惜救災資源。

健人蓋伊及猛男打火兄弟全副武裝，依靠繩索徒手上登及水平橫渡救助，結合體能與技能的挑戰，逐一闖關。記者邵心杰／翻攝
健人蓋伊及猛男打火兄弟全副武裝，依靠繩索徒手上登及水平橫渡救助，結合體能與技能的挑戰，逐一闖關。記者邵心杰／翻攝
健人蓋伊體驗過程中，發現消防救災是需要強健的體能與熟練的技術，並且要熟悉各項裝備的操作，平時即要落實各項訓練，才能達成任務。記者邵心杰／翻攝
健人蓋伊體驗過程中，發現消防救災是需要強健的體能與熟練的技術，並且要熟悉各項裝備的操作，平時即要落實各項訓練，才能達成任務。記者邵心杰／翻攝
健人蓋伊全副武裝穿著全套消防衣及空氣呼吸器挑戰登梯、水平橫渡救助等，精疲力盡高呼「快缺氧了」。記者邵心杰／翻攝
健人蓋伊全副武裝穿著全套消防衣及空氣呼吸器挑戰登梯、水平橫渡救助等，精疲力盡高呼「快缺氧了」。記者邵心杰／翻攝

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