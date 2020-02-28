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台20線南橫公路傳憾事 19歲機車男騎士自撞身亡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
事故現場遺留安全帽與相關物品，可見撞擊力道猛烈。記者徐白櫻／翻攝
事故現場遺留安全帽與相關物品，可見撞擊力道猛烈。記者徐白櫻／翻攝

南橫公路天池路段通車後，每天吸引不少機車族相約出遊，高雄警方今天起加強取締，不料執法首日就傳出機車族自撞身亡的不幸事故。一名男騎士在台20線甲仙路段失控撞上路旁護欄，人車摔落邊坡不治身亡，警方初步研判疑因路況不熟釀禍，肇事原因仍待進一步釐清。

今天上午7點多，19歲李姓男子騎乘普通重機車從台南玉井通往高雄甲仙行進，行經下坡轉彎處，疑因不熟路況與道路崎嶇，李男在接近台20線與台20線會合的路段撞上道路護欄，隨即摔落邊坡導致傷勢嚴重，救護車送往旗山醫院，急救後宣告不治。

警方表示，死者傷重不治，醫護人員判斷無法抽血檢測，需法醫相驗後才能確定有無酒駕，肇事責任調查釐清中。旗山交通分隊長林建鈞表示，駕駛車輛行進中，要注意車前狀況，除了勿疲勞駕駛外，民眾更要遵守交通規則，以免造成無法挽回的遺憾。

李姓騎士在下坡轉彎處撞上路旁護欄摔落邊坡，急救後不治。記者徐白櫻／翻攝
李姓騎士在下坡轉彎處撞上路旁護欄摔落邊坡，急救後不治。記者徐白櫻／翻攝

機車族 事故 醫護人員

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