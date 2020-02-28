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恐怖！小客車闖紅燈拒警攔檢 八德鬧區再撞機車肇逃

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園八德市區今晚出現驚險場景，一輛白色自小客車闖紅燈拒絕警方攔檢，逃逸過程中甚至擦撞前方2輛機車，有見義勇為的路人見狀朝白車丟擲安全帽，駕駛仍加速逃逸，過程全被路過民眾拍下。圖／取自「記憶八德」臉書社團
桃園八德市區今晚出現驚險場景，一輛白色自小客車闖紅燈拒絕警方攔檢，逃逸過程中甚至擦撞前方2輛機車，有見義勇為的路人見狀朝白車丟擲安全帽，駕駛仍加速逃逸，過程全被路過民眾拍下。圖／取自「記憶八德」臉書社團

桃園八德市區今晚出現驚險場景，一輛白色自小客車被巡邏員警發現闖紅燈，男駕駛拒檢後行經介壽路時被路口車流擋下，員警追上前猛力敲窗示意下車，駕駛不願配合甚至擦撞前方2輛機車，有見義勇為的路人見狀朝白車丟擲安全帽，駕駛仍加速逃逸，過程全被路過民眾拍下，警方說已掌握駕駛身份與車號，將要求迅速到案說明。

八德警方指出，四維派出所林姓警員先是在永福西街與福國北街口，看見該輛白色自小客車違規闖紅燈，因此準備上前攔查，但白車男駕駛見警心虛、拒檢逃逸，員警尾隨該車至介壽路、廣福路口時，立刻下車上前攔查，但該車仍不配合執意向前行駛。

該輛白色自小客車陸續撞倒2輛機車，有民眾拍到在介壽路、廣福路口時，攔查員警猛力敲打引擎蓋、車窗，示意男子立即停車，但男子仍執意駛離，甚至擦撞倒地機車後揚長離去，往和平路方向逃逸，影片上傳「記憶八德」臉書社團，不少網友看了直呼「好可怕」、「嚇死了」，甚至有網友心有餘悸地說，「剛剛差點被他撞上！」

警方指出，白車駕駛闖紅燈在先，後又涉嫌妨害公務、肇事逃逸等，目前已經透過監視器等影像資料，掌握白車車牌與駕駛身份，將會依照程序儘速要求男子到案說明，交通事故部分，已由八德交通分隊處理中。

桃園八德市區今晚出現驚險場景，一輛白色自小客車闖紅燈拒絕警方攔檢，逃逸過程中甚至擦撞前方2輛機車，有見義勇為的路人見狀朝白車丟擲安全帽，駕駛仍加速逃逸，過程全被路過民眾拍下。圖／取自「記憶八德」臉書社團
桃園八德市區今晚出現驚險場景，一輛白色自小客車闖紅燈拒絕警方攔檢，逃逸過程中甚至擦撞前方2輛機車，有見義勇為的路人見狀朝白車丟擲安全帽，駕駛仍加速逃逸，過程全被路過民眾拍下。圖／取自「記憶八德」臉書社團

妨害公務 事故

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