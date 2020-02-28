新北憂鬱男重擊弑母案 法院今晚裁准羈押

新北市28日驚傳一起家庭悲劇，王姓男子今天打電話報案，自稱徒手打死母親，要向警方自首。據了解，從事快遞送貨員的王男，長期患有憂鬱症，也曾有到醫院就醫紀錄，他自稱，「腦海中有一股聲音要他殺母親讓她一路好走。」王男高齡母親經救護人員送醫急救仍宣告不治。警詢後將王男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送新北地檢署，檢方今晚6時許向法院聲請羈押未禁見，新北地院今晚9時許裁准羈押。

新北市警局今天上午6時許接獲住在板橋區居仁內的49歲王姓男子報案，自稱徒手將高齡79歲的母親打死，轄區海山警分局獲報迅速派員警到場，發現王男身上沾染許多血跡，而婦人疑似頭部遭到重擊，幾乎面目全非，且上半身沾滿血跡，已無生命跡象，經救護人員送醫急救至伕 天上午7時許仍宣告不治。

新北市板橋區居仁巷上周五才發生患有重度憂鬱症的65歲郭姓男子持水果刀殺死歲妻子56的家庭慘案，沒想到才事隔一周，相隔不到200公尺的公寓5樓又傳出憂鬱兒徒手打死母親的家庭悲劇，讓附近鄰居議論紛紛。