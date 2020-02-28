電話講一半手機滑落 醉男撿手機從3樓失足摔落卡牆縫

新北市新店區潘姓越南籍移工（27歲）今日傍晚6時許，與友人約在寶橋路上的宿舍吃飯喝酒，過程中潘男走到外面講電話，手機突然滑落掉在樓梯間的縫隙，他試圖彎腰撿起手機，卻直接從3樓墜落，摔進圍牆的縫隙，所幸當時意識清晰，立刻大聲呼叫向友人求救，友人見狀趕緊報警處理，經搶救並無大礙。

據了解，潘男與友人相約今晚6時，到位在寶橋路的宿舍吃晚餐並喝酒聊天，當大家吃完晚餐開始喝酒，潘男突然起身表示要跟家人講電話，走到宿舍外的樓梯間；正當其他人酒酣耳熱之際，在宿舍內的友人竟聽到潘男呼救聲，隨即跑到外面查看。只見潘男頭朝下、腳朝上卡在圍牆間的空隙，友人見狀嚇得趕快報警。

警方獲報趕抵現場立即將潘男救出，潘男表示，與家人講電話講到一半，手機突然滑落在地上，掉在樓梯間的縫隙，因酒後恍惚想去撿手機才會從3樓摔落；所幸潘男摔落時卡在宿舍圍牆間的空隙，當下意識清楚，才能及時呼叫友人，經醫院檢查他僅有四肢擦、挫傷並任何生命危險。