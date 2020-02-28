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新北土城連續3起群狗獵殺街貓致死 目擊者心有餘悸
新北市土城區近期的3起群狗獵殺街貓事件，由於目擊民眾相繼在臉書貼文，引起許多曾遭遇類是案件的網友熱議，再加上事發時有諸多相似之處，因此讓許多人擔憂類似事件再度發生。
居住在土城的羅姓女子表示，群狗攻擊街貓發生時，聽到街貓慘叫聲，立刻起床查看，只見死去的街貓橫躺在路邊，只好先將屍體裝箱送往寵物火化公司，並查看監視器找出元凶，赫然發現街貓是群狗攻擊而死。事後羅女將監視器畫面PO網，才發現類似案件也曾經在附近發生。
事後羅女仍對群狗襲擊街貓心有餘悸，她還說，發生時是深夜又下雨，不僅難以辨別，且當熟睡被吵醒很難特地爬起來查看，再者，就算覺得難過但也沒有多餘的時間去追蹤，因此才會想剛影片放上網路，呼籲大家關注。
新北市動保處處長陳淵泉表示，如民眾直擊群狗襲擊事件發生時，可大聲喝斥並嘗試驅逐群狗，並制止群狗對街貓傷害，若有流浪貓狗需要緊急救援，也可直接撥打1999或（02）29596353動物救援專線。
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