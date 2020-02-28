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7旬老人走10小時回不了家 永康熱心店家與員警聯手相助
台南市一名75歲老人昨晚走了10小時還回不了家，永康區熱心店家發現與員警聯手相助返家，地方傳為佳話。
這名75歲呂姓男子從台南市南化區搬至北區居住，因人生地不熟，外出後徘徊了10小時體力不支，幸好遇永康區熱心的店家出助報案，永康分局鹽行派出所員警查證後，透過玉井分局協助取得家屬電話，讓家屬迅速來接呂男返家，對於店家的熱心及警方的協助，老人女兒相當感激。
昨晚8時45分永康分局鹽行派出所警員張嘉勛、姜沛汝獲報在永康區正南一街有1位年長男子需要協助，到場後發現老人坐在店家內，男子稱「自己是被老婆載來的，沒載他回去，也沒有老婆的電話」，員警詢問並用電腦查詢，才得知男子姓呂，戶籍在南化區。
剛好張嘉勛是南化人，尋求轄區玉井分局當地勤區員警協助，勤區員警一聽到呂的名字就說有印象，表示已搬至北區居住，並有家屬電話，讓處理員警得以順利聯繫。
呂的女兒接獲警方電話立即趕來，原來他是中午自行外出後即未返家，走了10小時到3公里外的永康區，終於體力不支，所幸熱心的店家發現，立即攙扶入內休息，提供茶水並報警，讓人得以平安返家，「家屬對店家及警方暖舉甚為感激」。
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