木材行火警殘火處置 鐵皮、木材坍塌 副中隊長負傷送醫

台北市士林區木材行鐵皮工廠，今發生火警，北市消防局撲滅火勢後，進行殘火處理，不料工廠的鐵皮及木材向外坍塌，砸傷1名副中隊長，造成身體多處擦傷，意識清楚，目前送往榮總詳細檢查。

據悉，第一時間現場一度傳出有2、3名警義消失聯受困，經現場統計人數後，確認是副中隊長1人受傷，其餘人員平安，目前火場持續進行殘火處置。

北市消防指出，消防人員在室外殘火處理、破壞時，疑似內部木材向外坍倒，造成1名副中隊長肢體多處擦傷。消防局稍早表示，同仁意識清楚，為保險起見，送往榮總檢查。

今天12點4分獲報延平北路7段209號後側工廠火警，抵達現場後，1樓鐵皮屋工廠已全面燃燒，立刻布設水線搶救，火勢在12點52分控制、下午1點14分撲滅，初步估計工廠燃燒面積約7百平方公尺。