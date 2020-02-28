新北警局長督軍擴檢 新莊治安228連假不鬆懈

228和平紀念日連續假期，新北市為維持治安穩定，避免因連假期間出現民眾滋事、街頭鬥毆，自27日晚間實施3日擴大臨檢，針對可能聚集幫派份子出入地點或有治安顧慮的KTV、遊藝場等，進行威力掃盪，昨晚更由新北市警察局長陳檡文督軍指揮，防止治安事件或不法份子有逞凶機會。

新北市警察局長陳檡文27日晚，率大隊警力前往新莊轄區內各KTV、網咖、撞球場、汽車旅館、遊藝場及幫派不法份子易聚集地點，進行擴檢威力掃蕩，共查獲通緝犯5人、毒犯3人及酒駕1人。

陳檡文肯定所有參與擴檢行動的員警努力，並表示「新北警察維護治安的決心，不會因228三日假期而鬆懈。現又正值防疫的關鍵時刻，員警執勤時也務必注意自身健康及安全。」；不僅關心基層警力，同時也向市民保證連假治安。