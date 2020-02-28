快速道路非尖峰時段塞爆 休假交警主動替拋錨車主解圍

台北市一名58歲陳姓男子日前在駕車送貨途中，因車輛拋錨卡在水源快速道路上，導致車流回堵；恰好一名休假交警騎重機經過，知情後主動協助陳男將車輛推離道路，車輛回堵情況才解除。

據了解，中正二交通分隊警員洪嘉鴻2月24日休假時，因故騎乘大型重機返回分隊，途中經過水源快速道路平面路段時，遭遇車流回堵；因當時並非交通尖峰時段，洪員敏銳發覺有異，便至車流前端查看，發現一輛故障拋錨車，因不明原因停在車道上，造成後方車輛壅塞。

陳男向洪員說，他在送貨途中從水源路往師大路方向行駛，車輛突然熄火，因水源路上車流量大，陳男頓時手足無措。洪員見狀立刻使用自己的重機閃燈警示後方來車減速，並協助將故障車輛推到師大路旁，避免發生交通事故。

隨後洪員也主動聯繫拖吊車到場排除故障車輛，陳男脫困後相當感激洪員協助。警方事後對洪員發揮善心、同理心表示肯定，感謝他秉持「民眾的小事就是警察的大事」的精神，在休假時願意主動為民服務。