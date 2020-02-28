快速道路非尖峰時段塞爆 休假交警主動替拋錨車主解圍
台北市一名58歲陳姓男子日前在駕車送貨途中，因車輛拋錨卡在水源快速道路上，導致車流回堵；恰好一名休假交警騎重機經過，知情後主動協助陳男將車輛推離道路，車輛回堵情況才解除。
據了解，中正二交通分隊警員洪嘉鴻2月24日休假時，因故騎乘大型重機返回分隊，途中經過水源快速道路平面路段時，遭遇車流回堵；因當時並非交通尖峰時段，洪員敏銳發覺有異，便至車流前端查看，發現一輛故障拋錨車，因不明原因停在車道上，造成後方車輛壅塞。
陳男向洪員說，他在送貨途中從水源路往師大路方向行駛，車輛突然熄火，因水源路上車流量大，陳男頓時手足無措。洪員見狀立刻使用自己的重機閃燈警示後方來車減速，並協助將故障車輛推到師大路旁，避免發生交通事故。
隨後洪員也主動聯繫拖吊車到場排除故障車輛，陳男脫困後相當感激洪員協助。警方事後對洪員發揮善心、同理心表示肯定，感謝他秉持「民眾的小事就是警察的大事」的精神，在休假時願意主動為民服務。
警方並呼籲，民眾車上應放置有車輛故障標誌，如上路後發生拋錨狀況，才能藉以警示後方車輛；駕駛人發生拋錨狀況時不要驚慌，警示後方來車後再將故障車移至路旁，以維自身及用路人安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言