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郵差整理包裹被關在廂型車內 拍窗無人搭救

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一名郵差在郵務車車廂整理包裹時，車門關閉把他關在裡面，打「110」求助才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名郵差在郵務車車廂整理包裹時，車門關閉把他關在裡面，打「110」求助才脫困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市一名郵差在郵務車車廂整理包裹時，車門關閉把他關在裡面。他急著拍打車窗，但無路人發現，還好手機在身上，打「110」通知員警來幫忙開門，脫困時已滿頭大汗。

基隆警四分局今天表示，前天中午12點多，中華路分駐所執行巡邏警員修丕任、邱裕勛接獲勤指中心通報，在復興路有郵差受困於郵務車內，尋求協助。

兩名警員趕到現場時，看見一輛郵務車停在路旁，觀看後車廂果然看到一名郵差神情無奈，滿頭大汗，拍打車窗向兩人示意求助。警員打開車門，讓他鬆了一口氣。

郵差說，他把郵務車停妥後，進入後貨箱整理欲分送的包裹。整理告一段段要下車，才驚覺車廂門竟已關上。由於車廂內部無設置車門開關，他才會被困在自己的車內。

郵差說，當天是好天氣，又是中午，感覺車廂內空氣愈來愈悶熱。車外有不少人車往來，但他拍窗呼喊求助都沒有人發現，還好手機在身上，趕緊打110求救。

郵差 基隆

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