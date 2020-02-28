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嘉義台18線嚴重車禍！車頭全毀 賞櫻遊客交通受阻
228連假第1天，嘉義縣中埔鄉傳出嚴重車禍，在台18線42K，發生一起混凝土車與自小客車車禍，24歲劉姓駕駛一度受困車內，小客車車頭嚴重凹陷變形，警消人員現場搶救，所幸劉男並無生命危險，現已送往嘉義市聖馬爾定醫院治療。
嘉義縣消防局上午9點58分接獲民眾報案，番路分隊立即趕往現場，協助劉男脫困，立即送往聖馬爾定醫院，所幸劉男現場意識清醒，僅右大腿骨折，身體多處擦傷；混凝土車陳姓駕駛則無受傷。
警方表示，劉男駕駛自小客車沿台18線西向東行駛，擦撞對向陳姓駕駛的預拌混泥車，肇事原因仍有待釐清，全案由警方調查處理中。
由於正逢連假假期，上阿里山賞櫻花遊客多，交通一度受阻，10點30分由員警指揮單向管制通行，至11點40分終於開放全線雙向通行。
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