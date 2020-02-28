狠女呼巴掌國罵：妳詐賭 台中警追影中人
臉書社群軟體「爆廢公社」發布一則影音，畫面中一名女子對坐在沙發的女子飆罵三字經、呼巴掌，一旁有男子持疑似小鐵棍在旁揮舞，打人女子辱罵對方「剪絞(意指：詐賭)」，要求女子還錢。台中市警方指出，目前未接獲報案電話，由於影片已下架，正在釐清影片來源與畫面中當事人。
臉書「爆廢公社」發布一則影音，畫面中一名身穿黑衣、長髮女子盛怒對坐在沙發上女子飆罵三字經，甚至出手呼女子巴掌說，「你博歹絞(詐賭)被抓到拉！」
一旁另名男子疑似持小鐵棒在女子面前揮舞，並要女子打電話找友人來還債；呼巴掌女子還命疑似詐賭女子「不要報警」，並要求女子先還10萬元。
台中市警察局豐原分局偵查隊隊長余俊燦指出，目前尚未接獲報案，警方積極追查發現影片已下架，正釐清影片來源並追查畫面中相關人物，呼籲當事人儘速到派出所報案以釐清案情。
警方表示，若經查影片中涉及賭博或詐賭屬實，全案將依賭博罪、社維法第84條及詐欺罪嫌偵辦。
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