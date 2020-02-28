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失智老嫗街頭遊蕩 警過濾上百筆資料後護送返家

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
83歲陳姓老嫗疑有失智情形，且答非所問，員警只好先將她先行帶返所照顧，提供食物及飲料解渴、充飢。記者邵心杰／翻攝
83歲陳姓老嫗疑有失智情形，且答非所問，員警只好先將她先行帶返所照顧，提供食物及飲料解渴、充飢。記者邵心杰／翻攝

台南市警二分局南門派出所警員鄭育昇、李英誌日前接獲110通報，有迷途老嫗需要協助，疑有失智老嫗提及「小北夜市」，研判她可能住在北區，員警使用e化報案平台失蹤人口查詢系統，過濾上百筆資料後，發現她可能曾通報失蹤已被尋獲83歲的陳姓婦人，經聯繫後家人才察覺老嫗不在家，鄭、李確認其身分無誤，將她安全護送返家。

老嫗兒子表示，母親患有失智情形，常常離家後即迷途無法自行返家，當日老嫗應該是趁家人都外出工作時出門，家人均未發現她不在家。家屬非常感激員警能即時尋回遊蕩街頭走失的老嫗，並對員警在家屬發現老嫗失蹤前即尋獲感到不可思議，感謝員警幫忙她找到回家的路。

案發當天，鄭、李2警接獲報案，立即趕赴現場，發現1名白髮老嫗站在路旁，看似無助，上前關心詢問她的基本資料，然老嫗答非所問，疑似有失智情形，只好先將她先行帶返所照顧，並提供食物及飲料解渴、充飢。

員警使用人臉辨識系統也無法突破，所幸老嫗言語中曾經提到「小北夜市」等隻字片語，研判她可能居住在台南市北區。員警改用e化報案平台失蹤人口查詢系統，過濾上百筆資料後，發現老嫗可能83歲的陳姓婦人，曾通報失蹤已被尋獲，當下未被通報失蹤。經聯繫老嫗兒子，家人才知道她不在家，經確定其身分無誤後，安全護送老嫗返家。

失蹤 失智 夜市

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