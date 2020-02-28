腦中有聲音 新北又驚傳家庭悲劇 憂鬱兒徒手打死高齡母

新北市板橋區居仁巷又驚傳家庭悲劇，王姓男子今天打電話報案，自稱徒手打死母親，要向警方自首。據了解，從事快遞送貨員的王男，長期患有憂鬱症，他供稱，腦中有聲音要他殺母讓母親好走。警方到場將高齡被害人送醫，經急救不治。警方已將王男帶返所，要進一步釐清事發經過及案發原因，警詢後將依殺人罪嫌送辦。

新北市海山警方今天上午6時許接獲住在板橋區居仁內的49歲王姓男子報案，自稱徒手將高齡79歲母親打死，警方迅速到場，發現女子已無生命跡象，經送醫急救至上午7時許仍宣告不治。

「腦中有聲音要他殺母讓母親好走。」擔任送貨員的王男，因憂鬱症發作已兩周未上班，他表示，因為這幾天腦中一直有個聲音，要他殺了母親，讓母親一路好走，因為受不了這個聲音的影響，今天早上在房間內徒手將猛揮重拳將母親打死。

據鄰居表示，死者早年喪偶，長子及長女都已有家庭搬離板橋住處，只有未婚的49歲王男與母親同住。由於此案報案人是王男，符合自首條件，相關事發原因，有待警方進一步調釐清。

由於居仁巷上周才發生男子涉水果刀殺妻的案件，事隔一周，相隔不到200公尺的公寓5樓又傳出憂鬱兒打死母親的案件，也讓附近鄰居議論紛紛。