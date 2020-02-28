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228連假第一天 台74線五車碰撞三人輕傷送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供
二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供

今天是二二八連假第一天，中午11點多，台74線15.7公里處潭子往中清路方向發生五車追撞車禍，現場3人輕傷、意識清楚送醫，警消現場進行車輛吊掛排除作業，預計12點半全線與中清匝道口恢復通行，進一步車禍原因有待釐清。

二二八連假第一天，中部重要交通網絡的台74線車輛一早湧現，今天中午11點8分，台74線北屯區15.7公里處(潭子往中清路方向)下中清匝道口發生車禍事故。

台中市第五警分局第五交通分隊指出，五輛汽車疑下中清匝道口未保持安全距離，造成車損碰撞，外車道一度回堵，警方迅速調派拖吊車，預計12點半外車道恢復通行、中清匝道口暢通，仍呼籲用路人注意車前狀況、減速通行。

台中市消防局指出，這起車禍有3人送醫，分別為40歲與30歲女性、45歲男性，均輕微擦傷、意識清楚，送往中港澄清醫院。

警方指出，目前第四輛轎車男駕駛送醫，警方在醫院準備進行酒測，其餘四輛汽車駕駛均無酒駕，由於台74線速限80公里，是否有車輛超速？進一步肇事原因有待釐清。

二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供
二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供
二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供
二二八連假第一天，台74線中清匝道口發生五車追撞事故，造成三人輕傷、意識清楚送醫。圖／民眾提供

車禍 連假 台中市

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