車拋錨困山區 警協助搭上末班公車返家

昨天下午3點許，家住八德區的53歲鄭姓婦人與丈夫，開車行經台7線29公里處附近時車輛突然拋錨，正苦無對策時，大溪分局羅浮派出所警員鄭彥鴻與洪慶輝巡邏行經該處，立即趨前瞭解，原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方協助兩人將車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車，讓夫妻得以順利返家。

警方表示，鄭姓婦人昨天早上8點，因慕名拉拉山櫻花正開，與丈夫兩人開車前往賞櫻，於返程時車輛拋錨無法啟動受困途中，警方巡邏經過主動下車協助，原本以為是車輛沒油，警方代為購買油料後，車輛仍無法發動，此時天色漸晚，山區一時間也找不到拖吊車及計程車，警方依據經驗，判斷從拉拉山出發的公車應該還未經過，立即協助將車輛停至避彎道，於下午5點許迅速將兩人送至公車站牌，沒多久公車行經，兩人順利搭上末班公車，不至受困山區得以返家。