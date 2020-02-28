快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

車拋錨困山區 警協助搭上末班公車返家

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
警方原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方遂協助車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車。記者高宇震／攝影
警方原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方遂協助車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車。記者高宇震／攝影

昨天下午3點許，家住八德區的53歲鄭姓婦人與丈夫，開車行經台7線29公里處附近時車輛突然拋錨，正苦無對策時，大溪分局羅浮派出所警員鄭彥鴻與洪慶輝巡邏行經該處，立即趨前瞭解，原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方協助兩人將車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車，讓夫妻得以順利返家。

警方表示，鄭姓婦人昨天早上8點，因慕名拉拉山櫻花正開，與丈夫兩人開車前往賞櫻，於返程時車輛拋錨無法啟動受困途中，警方巡邏經過主動下車協助，原本以為是車輛沒油，警方代為購買油料後，車輛仍無法發動，此時天色漸晚，山區一時間也找不到拖吊車及計程車，警方依據經驗，判斷從拉拉山出發的公車應該還未經過，立即協助將車輛停至避彎道，於下午5點許迅速將兩人送至公車站牌，沒多久公車行經，兩人順利搭上末班公車，不至受困山區得以返家。

大溪分局呼籲，開車出門前應事先檢查車輛油料及水箱、儀表板的各種功能和燈號是否正常，胎壓是否充足，避免車輛於行進間發生故障拋錨，因而影響自身及他人行車安全。

警方協助夫妻兩人將車輛停置安全處，並送兩人至公車站搭公車，讓他們得以順利返家。記者高宇震／攝影
警方協助夫妻兩人將車輛停置安全處，並送兩人至公車站搭公車，讓他們得以順利返家。記者高宇震／攝影
警方原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方遂協助車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車。記者高宇震／攝影
警方原以為是油料耗盡，經加油後仍無法發動，警方遂協助車輛停置安全處，並送夫妻兩人至公車站搭公車。記者高宇震／攝影

公車 拉拉山 夫妻

延伸閱讀

老婦剛檢查出腦癌車卻拋錨在路上 好心老闆見狀做這件事

高雄女快速道路上車輛拋錨 遇暖警展現鐵漢柔情

他隧道內拋錨未放警示標誌 被撞要負四成責任判賠83萬

大學生撿到的寒假 機車環島卻拋錨受困山區

相關新聞

少年簽賭百家樂欠一屁股債 慘遭銬雙手囚禁水塔3小時

新北市黃姓男子不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠他債務遲不還，和另名黃姓同夥痛毆2人，還用手銬銬住他們，囚禁在頂樓水塔內...

搶救後生命跡象趨穩！警政署墜樓警轉加護病房觀察中

警政署今午發生一起墜樓事件，37歲保六總隊陳姓警員在大樓樓頂執行降旗勤務時，因不明原因墜樓，導致其頭部、腿部受傷，當場失...

北市醫師發燒硬撐上班 隔天未到班才被發現猝死家中

台北市某大型醫院65歲陳姓內科醫師，26日因未準時到院看診，由院方通知家屬確認醫師狀況，女兒前往陳姓醫師獨自居住在淡水的...

南迴公路華源路段今晨車禍2人傷 事故原因待警調查

省道南迴公路（台9線）381公里處，太麻里鄉華源路段今天上午約近6時50分許，發生自小客車與小貨車對撞車禍，造成2人送醫，肇事原因與責任待警方調查釐清中

影／轎車警局門口違規掉頭 害機車騎士慘摔夜半哀號

新北市蘆洲區長榮路，蘆洲警分局廳舍新建工程的工地門口，今天凌晨0時許發生一起車禍，1輛轎車原本停在馬路邊，突然起步違規跨...

被開罰單的竟是「新北市警察局」 國道警認烏龍將撤單

網路近來瘋傳新北市警察局一輛警用拖吊車拖吊故障警車行經國道，卻遭國道公路警察局第九大隊，以「拖有非於高速公路故障之車輛行...

新北驚傳員警傳訊給同事、女友道別後 輕生送醫不治

新北市新莊區後港一路傳出有人輕生，新莊警分局趕往瞭解，竟然是林口警分局明志派出所的同事（33歲），疑似感情因素，休假於租...

影／竹市重劃區建案起火 火勢猛烈濃煙竄天際

新竹市一處重劃區的建案今天晚上7點發生火警，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，新竹市消防局獲報，趕緊派水車與雲梯車趕往現場，出...

建中高一生校園墜樓 校方：交友不順將多陪伴

建國中學一名高一張姓男學生今天下午5時許因不明原因自2樓墜落至地面，警消獲報後到場處理，張男意識清楚，但身上有多處擦傷，...

拿救命專線開玩笑！屏東119竟遭惡意占線年逾4000通

拿救命專線開玩笑！屏東縣政府消防局統計，108年度民眾無故撥打及謊報119電話共有4034通，無故或惡意騷擾電話經119...

建中男學生心情不佳 校園2樓墜落多處擦傷送醫救治

建國中學一名張姓男學生今天下午5時許因不明原因自2樓墜落至地面，警消獲報後到場處理，張男意識清楚，但身上有多處擦傷，目前...

90歲老翁搭錯車迷失在土城 警憑一張「人臉」讓他回家

新北市板橋區一名張姓老翁（90歲）一早5時許出門散步，原本想要搭乘公車返家，豈料搭錯車到土城區石門路上公車調度站，客運司...

熱門新聞

北市醫師發燒硬撐上班 隔天未到班才被發現猝死家中

新北驚傳員警傳訊給同事、女友道別後 輕生送醫不治

淡水這魚池專吃百萬名車？2周內賓利、BMW相繼落水滅頂

用路人注意！國道下月增設5處高規採證攝影機供警方告發

神秘！闖桃機外籍男堅持不開口 筆談透露想去帛琉終老

建中男學生心情不佳 校園2樓墜落多處擦傷送醫救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。