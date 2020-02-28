小學生戴口罩又戴安全帽進校園 警察：安全帽可脫下啦
新冠肺炎疫情影響，中小學順延至2月25日才開學，台中市警局大甲分局啟動護童專案，一名在小學校門口護童的警察，當天看到一名媽媽騎車載孩子上學，小學生戴口罩又戴安全帽要進校園，警察提醒他，現在進校園要戴口罩，安全帽可以還媽媽了。
大甲警分局員警最近討論護童任務的趣事，大甲派出所警員李鎧仲在大甲區東陽國小校門口前疏導交通時，看到一名小學生由母親騎機車到學校，小學生下車要走進校門，疫情當前有戴口罩卻忘了脫安全帽，眼見學童一臉睡眼惺忪樣，警員在旁提醒小朋友安全帽可以拿下來還給媽媽了，可愛的萌樣，在旁的導護及家長不禁莞爾微笑，為維護小朋友交通安全，警員牽起學童的手通過馬路走進校門。
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