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北市醫師發燒硬撐上班 隔天未到班才被發現猝死家中

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

台北市某大型醫院65歲陳姓內科醫師，26日因未準時到院看診，由院方通知家屬確認醫師狀況，女兒前往陳姓醫師獨自居住在淡水的租屋處查看，才發現他已經倒臥屋內身亡；事發前2日，陳姓醫師就曾向上級反應出現發燒症狀，但當時仍抱病上工；疾管署將進行屍檢，釐清陳姓醫師死因。

猝死的陳姓醫師（65歲）任職於北市某大型醫院，擔任內科兼任醫師，平時獨自在淡水租屋；26日上午原本陳醫師有診，但院方卻發現他遲遲未到班，打電話、傳訊息都聯繫不上他，才去電陳醫師家屬確認他是否有因身體不適需請假的情況。

但因陳姓醫師未與家人同住，陳醫師女兒接到院方通知後立刻驅車前往陳醫師在淡水的租屋處查看，但下午2時許進門才發現父親已經氣絕多時，倒臥屋內身亡。

據了解，24日陳姓醫師上班時，就曾向上級反映有身體不適的情況，出現低熱發燒症狀，但因顧及許多病患候診，因此仍堅持抱病上工；他平時則有慢性疾病病史，目前無法確認是否因此導致他猝死家中。

警方接獲通報進行採證，屋內未發現外力入侵、同時也沒有留下遺書，研判為因病身亡；院方則表示，將盡全力協助家屬處理後事；另因肺炎防疫期間，疾管署不敢大意，將進行屍檢，以釐清陳姓醫師死因。

醫師 淡水 發燒

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