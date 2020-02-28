神秘！闖桃機外籍男堅持不開口 筆談透露想去帛琉終老

1名身分不詳外籍男子攜帶俄文聖經闖入桃園機場企圖攀爬飛機起落架遭逮，偵訊時全程緘默，檢警全面清查入出境資料、紀錄均無所獲，找來東正教神職人員接觸，他才用「畫」表達想去帛琉終老訴求，檢方偵結依入出國移民法等起訴他，但未來若判決定讞，該如何驅逐出境仍是未知數。

去年11月2日華航CI28台北飛往帛琉班機準備起飛，這名男子突然從草叢衝出，攀爬上飛機起落架，被後方韓亞航空機長發現通報逮捕，男子落網不發一語，查無入出境資料，除了身上戴著十字架項鍊，隨身包包還有手機、1本俄羅斯聖經、打火機、行動電源、塑膠防水袋及麵包袋。

警方發現他手機瀏覽俄文網頁，但通訊、對話軟體均上鎖，只能初步懷疑他是俄國籍。檢方開庭時，男子對於訊問內容、提示監視器等證物，頂多搖搖頭、揮揮手，或和檢察官四目相接保持沈默，就連找來俄羅斯通譯都就不理會。

據了解，男子曾用肢體示意想要回十字架項鍊，為突破他心防，警方還請來東正教神職人員和他對談，他雖仍不開口卻改用「筆談」，畫出示意圖表達自己想去帛琉終老，且隨身打火機不是要影響飛安，而是希望到當地生火取暖。

因案發男子隨即遭聲押獲准，4個月在押期，檢方偵訊無法取得證詞，到了中間法院開延押庭時，他才用俄文、英文說話，但也都是和案情無關內容；也有附近居民說，事發前夕看過他在大園區機場附近一帶閒晃，或坐在公園發呆。

檢方除全面清查近期漁船外籍船員、漁工，以及跳船偷渡者名單，比對移民署指紋、虹膜資料都沒有相符，但發現他行動電源有去年8月在彰化店家的購買證明，身上麵包袋地址也分別寫有高雄、彰化兩地。

因男子身分至今不詳，檢方以「如附表照片所示之人」特定他，並以A男作代號，偵結依入出國移民法、民用航空法起訴他；但問題在於，因男子身分、國籍不明，未來若法院判決確定宣告驅逐出境，執行完畢後究竟該驅逐去哪、如何驅逐，目前都是未知數。