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被開罰單的竟是「新北市警察局」 國道警認烏龍將撤單

聯合報 / 記者袁志豪／新北即時報導
網路瘋傳被開罰單的對象竟是「新北市警察局」。圖／翻攝自臉書為警察加油社團
網路瘋傳被開罰單的對象竟是「新北市警察局」。圖／翻攝自臉書為警察加油社團

網路近來瘋傳新北市警察局一輛警用拖吊車拖吊故障警車行經國道，卻遭國道公路警察局第九大隊，以「拖有非於高速公路故障之車輛行駛高速公路」為由開罰，被開罰的對象還是「新北市警察局」；警方開罰警方，罰單在網路瘋傳，有網友稱國道警方鐵面無私、也有網友稱感覺是故意的、有這麼欠績效嗎？

但國道警方事後察覺警員開單疏失，給予外界搶績效疑慮，認定不符逕舉條文已函文銷單，檢討開單警員缺失，避免警察友軍間的對立。

這張罰單是本月3日上午9時35分由國道九隊七堵小隊林姓警員舉發，當時新北市警汐止分局拖吊車拖吊一輛故障警用巡邏車行經該路段，林認定「違反拖吊非於高速公路故障之車輛行駛於高速公路」違規逕舉，使用非固定式科學儀器取證舉發，車主地址還註明新北市府中路32號，就是新北市警察局地址。

國道公路警察局第九大隊說，依規定，拖救廠商須與交通部高速公路局簽約合作，才能拖吊在國道上故障的車輛，非簽約合作拖救廠商的拖救車，不得在高速公路拖吊在高速公路上故障的車輛；針對新北警方個案，違規是事實，但必須現場攔停，不得逕舉，認定林的舉發程序有瑕疵，將行文新北市交通事件裁決處撤銷該罰單。

針對本案舉發違規缺失，將列入案例教育，利用各項勤前教育及常年訓練等機會，加強宣導，強化員警交通法令及執法專業知識，並要求各級主管及審核人員應落實督導審核之責任，確保周全，避免類似情事發生。

罰單在臉書警察相關警察社團瘋傳，網友回應「唉！這個團體就是這樣總是給外界互捅的感覺」、「國道跟平面的不合又不是新聞」、「總是有些自以為是的奇葩」、「如果這不是故意，什麼是故意」、「公務車輛應可由公務機關處理，應不受限高管規則19條，更不必受限於合約精神」等，但也有人認為「違規是事實喔！國道警局是用應現場攔查，不得逕行舉發，撤銷這張紅單讓雙方都有台階下！」

網路瘋傳被開罰單的對象竟是「新北市警察局」。圖／翻攝自臉書為警察加油社團
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國道 警察

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