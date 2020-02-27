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騎車買到口罩興奮走回家報案車遭竊 警調監視器：烏龍

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
騎車買到口罩興奮走回家報案車遭竊，警調監視器：烏龍。圖／警方提供
騎車買到口罩興奮走回家報案車遭竊，警調監視器：烏龍。圖／警方提供

基隆市一名30多歲男子日前騎機車出門去買口罩，因排隊很久買到口罩十分高興，一時欣喜走路快上返家，後來找不到車，向警方報案指機車放家門口遭竊。警方監監視仔細比對，發現騎車出去的就他自己，他才想到是騎到藥房買口罩，趕快去把機車牽回來。

基隆市警察局第三分局碇內派出所日前下午5點許，接獲一名30歲男子報案，他表示，他的機車停放家門口遭竊，請警方協尋。

經警員楊智邦、許楚舷耐心詢問停放過程、車型、顏色等特徵後，調閱監視器過濾停放位置周邊機車出入情況，經近2小時監視器影像比對，發現只有劉男有騎乘報案車號的機車外出，沒有其他人，並未有遭竊。

這時，男子才回憶午後曾為幫家人排隊買口罩，而騎乘機車外出，因購得口罩一時欣喜，急忙快步返家，忘了將車輛騎回，劉男與家人才發現是誤會一場，並感謝警方積極協尋。

第三分局說，常有很多人忘記機車停放點，緊急之下都會誤以為是機車失竊，呼籲社會大眾停放機車時，可記附近周遭之顯著店家或是街道、標誌，以利找車快速。

口罩 基隆 警察

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