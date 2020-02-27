搶救後生命跡象趨穩！警政署墜樓警轉加護病房觀察中

警政署今午發生一起墜樓事件，37歲保六總隊陳姓警員在大樓樓頂執行降旗勤務時，因不明原因墜樓，導致其頭部、腿部受傷，當場失去意識，救護人員將其送醫搶救後，手術約於今晚8時結束，陳員生命跡象趨穩，目前轉至加護病房觀察中。

據了解，傷者是保六總隊第一大隊第三中隊警員，從警校畢業後就派駐保六總隊，至今已17年；因午後陰雨綿綿，警政署決定提前降旗，陳員下午3時獨自到警政署「忠誠樓」樓頂（5樓）降旗，卻因不明原因墜落至大樓外側地面，導致其頭部、腿部受傷，陳員當場失去意識，但有生命跡象。

警消獲報到場後將其送往台大醫院搶救，手術直至今晚7時50分結束，陳員生命跡象越趨穩定，但仍需觀察治療，目前已轉往加護病房觀察中。警方事後表示，陳員平時個性木訥，近期情緒起伏較大，今次發生意外，警方表示不捨及遺憾，後續將全力協助陳員家屬處理治療事宜，也已交由轄區警方介入釐清事發經過及原因。

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