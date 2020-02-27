人民保母 台南暖警護送孕婦就醫
台南市警四分局華平派出所警員朱建霖、吳哲維巡邏時，接獲通報稱，有孕婦腹陣痛不適，將車停路邊急需救援， 員警到場確認狀況後，除安撫孕婦並協助救護人員送往附近醫院外，更體貼地將婦人的私車開往醫院，以利後續照料。所幸婦人經醫生診治後，並無大礙。
「我肚子很痛，請幫幫我。 」朱建霖、吳哲維昨天下午2點多巡邏時，接獲110通報，有孕婦駕車停在中華西路二段路邊待救援，朱建霖、吳哲維連忙請來救護車，將孕婦送醫後，員警再開吳姓孕婦的轎車到醫院，並通知吳先生到醫院，經醫師檢查治療後，胎兒和孕婦無大礙。
警員朱建霖長期在第四分局服務，經驗豐富、遇事能處變不驚，更以態度親切出名，警員吳哲維從警專畢業後服務1年多，學習態度積極主動，充滿幹勁，長相帥氣，服務鄰里頗受好評。
市警四分局長蔡進閱，對於朱吳2人處理民眾報案，秉持同理心，以最快速度到場後貼心為報案人代駕護車，及時護送孕婦就醫，平安生下孩子，提升員警為民服務形象，大表讚許。
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