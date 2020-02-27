建中高一生校園墜樓 校方：交友不順將多陪伴

建國中學一名高一張姓男學生今天下午5時許因不明原因自2樓墜落至地面，警消獲報後到場處理，張男意識清楚，但身上有多處擦傷，目前已送往醫院救治。校方稍早出面回應表示，該名男學生目前意識清醒，狀況還好，主要是交友不順、心情起伏，未來輔導室會協同家長一起陪伴這個孩子，同理接納孩子的需求。

據了解，該名男學生近期心情不佳，曾到學校輔導室接受輔導，交友不順，心情起伏，今天也是請假的狀態，情緒不好因此想到校聊一聊，傍晚墜樓地點與他的教室有段距離，當時已經放學，多數的同學都已經離開。

建中輔導主任吳怡君表示，輔導室這段時間會持續關心他，讓他的情緒比較穩定，也會陪同家長，一起同理接納孩子的需求，陪伴度過這個時期。

今下午5時許，他因不明原因從校內大樓2樓墜落地面，導致身受多處擦傷，救護人員獲報後將其送往台大醫院救治，並通知警方及校安中心介入。

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