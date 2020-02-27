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拿救命專線開玩笑！屏東119竟遭惡意占線年逾4000通

聯合報 / 記者江國豪／屏東縣即時報導
屏東縣政府消防局統計，108年度民眾無故撥打及謊報119電話共有4034通。圖／屏東縣政府消防局提供
屏東縣政府消防局統計，108年度民眾無故撥打及謊報119電話共有4034通。圖／屏東縣政府消防局提供

拿救命專線開玩笑！屏東縣政府消防局統計，108年度民眾無故撥打及謊報119電話共有4034通，無故或惡意騷擾電話經119派遣員口頭勸告，仍有少數民眾不聽勸阻，造成119專線被惡意佔用，而謊報電話不只讓消防人員「瞎忙」，又妨害到其他人的權益。

119報案電話是提供給緊急需要的民眾一個救命熱線管道，消防局鼓勵有需要協助的話就打119，但畢竟消防資源是大眾的，不能讓少數人藉故騷擾、亂報，不但佔用電話缐路，更可能使需要協助的民眾無法有效及時地獲得協助，依消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話可處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰」，若非遇緊急狀況，不要無故撥打119以免觸法。

消防局長許美雪呼籲，119電話是為了緊急狀況所使用的報案電話，請民眾不要為了無關的事情任意撥打，另呼籲學校及家長應教育子女撥打119的正確觀念，將資源留給真正需要的人，讓消防人員能提供更快速、便捷、完善的服務。

屏東縣政府

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