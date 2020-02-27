90歲老翁搭錯車迷失在土城 警憑一張「人臉」讓他回家

新北市板橋區一名張姓老翁（90歲）一早5時許出門散步，原本想要搭乘公車返家，豈料搭錯車到土城區石門路上公車調度站，客運司機見狀上前詢問張翁，由於他言詞反覆司機只好報警請求協助。警方獲報到場後，張翁只知自己的姓名，但不知住家地址與家人的聯絡方式，員警只好將他帶回所內安置，最後透過臉部辨識系統，才找到張翁住處，並由警方將他帶回家。

據了解，新北市土城警分局清水派出所於上午7時許，接獲民眾報案表示，台北客運四海調度站有一名迷失老人，客運到站時仍遲遲未下車，詢問老翁狀況皆無法回應，只好請警方協助。獲報後派出所員警黃浩維、吳品諺趕抵現場，只見張翁站在車站旁東張西望，員警詢問他，除了告知姓名之外，住家地址與家人的聯絡方式時，張翁一概不知，警方只好先將他帶回所內安置。

返回派出所後，由於張翁身上並沒有任何證件，警方只好使用國民身分證影像檔逐一比對後，才得知他在板橋的住處。這段過程中，警方買了早餐給張翁食用，並安撫他的情緒，隨後載他回家。張翁的兒子看到警車載著父親相當驚訝，經警方說明後，才知道父親上午散步迷失的經過，對此張翁的兒子感到抱歉，並表示未來會多留意父親的動向。