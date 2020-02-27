澎湖垃圾掩埋場火警 沼氣火勢悶燒
澎湖縣竹灣村一處垃圾掩埋場下午1點半左右發生廢棄物燃燒，因現場堆放大量垃圾，不僅火勢延燒，還有難聞的沼氣，澎湖縣消防局動員5車10人前往搶救，在下午3點4分時將火勢熄滅，除垃圾場內燃燒廢棄物約200平方公尺，另延燒場外野草約1000平方公尺。
澎湖縣消防局表示，今下午1點23分有民眾報案指竹灣村西嶼鄉公所垃圾掩埋場有廢棄物燃燒。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、西嶼及白沙分隊5車10人前往搶救，由副大隊長蔡順孝負責指揮。
澎湖縣消防局說，因現場堆放大量垃圾，蓄積沼氣導致火勢持續悶燒，因此協調垃圾掩埋場員工，操作場內2部挖土機協助挖掘，以利搶救。
最後火勢在下午2點23分控制、3點4分熄滅，除垃圾場內燃燒廢棄物約200平方公尺，另延燒場外野草約1000平方公尺。
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