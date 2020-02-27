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零錢被「財神爺」偷？男子涉變裝財神爺行竊店家
男子變裝財神爺下手偷東西？有民眾在臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」Po文，指開設的店面居然遭到「財神爺行竊」，店內零錢被偷；轄區警方小港分局獲報後，針對該路段加強巡邏與查訪，並調閱監視器偵辦中。
該名網友貼文說，前天下午2點50分時，「財神爺見店面無人看顧，變裝在宏平路行竊，大家小心門戶」。
由於店家未報案，且稱只有零錢被偷，影片一被貼出，小港警分局獲訊即主動介入偵辦，目前正在循線追蹤涉嫌偷竊的男子，釐清案情。至於該路段，由轄區漢民派出所連日加強巡邏與查訪。
警方也呼籲，法網恢恢，疏而不漏，千萬不能抱持著僥倖的心態，為了一時的「貪小便宜」而從事不法的行為，舉頭三尺有神明，不走正路意圖行竊，神明終究還是不會保佑。
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