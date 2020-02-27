保六警今在警政署大樓降旗時墜樓 警表不捨遺憾

警政署今午發生一起墜樓意外，一名保六總隊陳姓警員在大樓頂降旗時，因不明原因墜落大樓外側地面，導致其頭部受傷出血、失去意識，救護人員獲報後已將其送醫救治；警方目前介入釐清事發原因，對於發生墜樓事件，也表示不捨及遺憾。

據了解，墜樓受傷的是保安警察第六總隊第一大隊第三中隊的37歲陳姓警員，因下午陰雨綿綿，警政署決定提前降旗，今天下午3時陳員獨自到警政署「忠誠樓」樓頂（5樓）執行降旗勤務時，因不明原因墜至大樓外側地面，導致其頭部受明顯外傷，當場失去意識，但有生命跡象，救護人員獲報後將其送往台大醫院搶救，目前仍在救治當中。