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用路人注意！國道下月增設5處高規採證攝影機供警方告發
高速公路交通尖峰時段車流量大，當交流道出口回堵時，常有車輛插隊、跨越槽化線和禁止變換車道線等違規行為，容易釀成追撞事故，高速公路局將從3月1日起，增加5處高解析度攝影機採證上述違規行為供警方取締告發，國道公路警察局提醒用路人遵守交通規則，以免受罰。
國道警方指出，交通部高公局為維護交流道區交通秩序，至去年年底已在14個容易回堵的交流道出口設置高解析度自動化執法設備（攝影機），3月1日將再啟用5處，分別是國道一號機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國道二號大園西出口、國道三號木柵南出口，共計19處。
這套系統主要將針對違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線開罰，依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款、12款規定，可處罰3000至6000元罰鍰，去年全年共取締高達2萬6221件。
國道公路警察局呼籲用路人，行經交流道區應依序於外側車道及減速車道排隊下交流道，切勿插入連貫車隊或任意於車道停等，容易造成後方車輛發生擦撞事故。
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