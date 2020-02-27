用路人注意！國道下月增設5處高規採證攝影機供警方告發

高速公路交通尖峰時段車流量大，當交流道出口回堵時，常有車輛插隊、跨越槽化線和禁止變換車道線等違規行為，容易釀成追撞事故，高速公路局將從3月1日起，增加5處高解析度攝影機採證上述違規行為供警方取締告發，國道公路警察局提醒用路人遵守交通規則，以免受罰。

國道警方指出，交通部高公局為維護交流道區交通秩序，至去年年底已在14個容易回堵的交流道出口設置高解析度自動化執法設備（攝影機），3月1日將再啟用5處，分別是國道一號機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國道二號大園西出口、國道三號木柵南出口，共計19處。

這套系統主要將針對違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線開罰，依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款、12款規定，可處罰3000至6000元罰鍰，去年全年共取締高達2萬6221件。