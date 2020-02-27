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淡水這魚池專吃百萬名車？2周內賓利、BMW相繼落水滅頂

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
本月13日白色賓利轎車衝進釣魚池，車主雇用拖吊車營救。圖／翻攝爆料公社
本月13日白色賓利轎車衝進釣魚池，車主雇用拖吊車營救。圖／翻攝爆料公社

新北市淡水和台北市北投交界的山區有一處「小坪頂烏鰡池」，本月13日才剛發生1輛價值約550萬元的賓利轎車，衝進釣魚池滅頂，事隔2周，今天竟然又有1輛BMW 750轎車循著同樣路徑衝入同一個池中。

有人同樣把轎車滅頂的照片貼上臉書社團細說淡水，又被眾網友猛虧：「這個池子專吃名車？」「魚池老闆會如何收費？」「難道有洗車場的指標？」「現在流行跟風嗎？」

據了解，46歲吳姓男子13日上午9時40分，自稱低頭熄菸失神，竟把魚池入口當成下一路口提前轉彎，把賓利轎車直接開進釣魚池瞬間滅頂，而且他不會游泳，幸好恰巧有1名外籍教師路過，跳進水裡將他救起。

無獨有偶，另1名21歲李姓男子今天上午6時20分，開著向朋友借來的BMW轎車，又循著同一個入口開車衝進釣魚池滅頂。

他說當時是疲勞駕駛才會誤闖魚池，由於邊開車邊抽菸，因此車頂天窗是開啟的，以至於能夠自行從天窗脫困上岸，沒有跟著車一起沉入水中，只有手臂輕微擦傷。

警方獲報前往現場依交通事故程序處理，並協助聯絡拖吊車將車輛吊起，李姓駕駛的酒測值為0。

李姓男子開車衝進釣魚池滅頂，幸好及時脫困上岸，無奈在岸邊望水興嘆。記者林昭彰／翻攝
李姓男子開車衝進釣魚池滅頂，幸好及時脫困上岸，無奈在岸邊望水興嘆。記者林昭彰／翻攝
BMW 750轎車沒入釣魚池中，水面上一片寧靜無波，只有１片小零件浮出水面。記者林昭彰／翻攝
BMW 750轎車沒入釣魚池中，水面上一片寧靜無波，只有１片小零件浮出水面。記者林昭彰／翻攝
BMW 750轎車沒入釣魚池中，只能請拖吊車協助打撈。圖／翻攝細說淡水
BMW 750轎車沒入釣魚池中，只能請拖吊車協助打撈。圖／翻攝細說淡水

淡水 BMW

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