老翁穿越馬路撞公車不治 行人違規肇事 北市年破8百件

67歲馬姓老翁今行經北市大同區重慶北路、伊寧街口，疑似未依照路口號誌，直接穿越路口，和公車發生碰撞倒地，頭部受創送醫搶救，仍宣告不治。警方呼籲，北市行人違規造成事故，去年高達8百多件，行人勿任意穿越道路，車輛行經路口也應減速慢行。

據悉，新北市馬姓老翁今天因故到北市，早上8時許，適逢上班尖峰時間，車流量大，老翁沿著重慶北路、伊寧街口西往東方向行走，疑似未依路口號誌指示，直接穿越路口，與北往南行駛在公車專用道上的公車發生碰撞，老翁當場倒地不起，公車又前車頭玻璃呈現蜘蛛網狀裂痕。

警方獲報後立即救護，並排除交通狀況，老翁經送醫急救，上午10時許宣告不治，全案將報請檢方相驗。

根據警方統計，去年台北市因行人違規造成事故，高達8百多件，顯見行人違規是導致交通事故的重要因素之一，特別在上下班尖峰時段，行人常為搶時間、趕上班，輕忽道路危險嚴重性而違規。